Cusano ci ripensa | il progetto housing sociale non è più una priorità

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 27 luglio 2023) Mai iniziati i lavori per la ristrutturazione dell’immobile destinato all’: il Comune diMilanino cie ilnon è più una necessità., il Comune ciL’immobile comunale di via Seveso 10 aMilanino doveva essere destinato all’, ma il proposito non si è concretizzato. ...