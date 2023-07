Cristina Marino | il bikini è troppo piccolo | forme in bella vista | fan non credono ai loro occhi

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 27 luglio 2023) Relax in famiglia per l’attriceche si è mostrata sui social più sexy che mai: il post ha ingelosito il suo compagno. Estate da urlo per l’attriceche proprio in questi giorni ha deciso di andare in vacanza insieme alla sua famiglia. Non una meta fissa per l’influencer compagnia dell’ex partecipante al Grande Fratello, Luca Argentero, conosciuto ormai qualche anno fa sul set, che piuttosto ha optato per le vacanze itineranti in giro per il Bel Paese e non solo: tutto è stato ampiamente documentato sui proprio social network ufficiali.sensuale in vacanza, lo scatto inincanta i social – (Foto: Ansa) – Grantennistoscana.itInstagram, ad esempio, in quest’ultimo periodo è stata riempito di scatti provenienti da luoghi ...