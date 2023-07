Cristina D’Avena spoilera chi ha vinto Non Sono Una Signora

Leggi su biccy

(Di giovedì 27 luglio 2023)– presa dall’entusiasmo della finale di NonUna– è scivolata in una gaffe che le sarà costata più di una telefonata. Mi dicono cheavrebbeto chi vince #NonUnasulla sua pagina Facebook. — GigiGx (@GigiGx) July 27, 2023 Nell’annunciare l’appuntamento di questa sera e il relativo featuring che realizzerà con una delle finaliste ha caricato sulla propria pagina Facebook numerose foto scattate proprio durante la registrazione dell’ultima puntata. Registrazioni che ormai risalgono a quasi un anno fa (il programma è stato registrato a settembre del 2022 dato che inizialmente sarebbe dovuto andare in onda a novembre dello scorso anno). E proprio in una foto di gruppo ...