Crippa | legame con territorio aggiunge valore ai nostri prodotti

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Dal quinto Report di Sostenibilità emerge impegno a generareper individui, comunità e ambiente “Mantenere il ciclo produttivo in un unico posto e puntare alla competitività e alla competenza delle persone, ci permette di curare in modo particolare ilcon il”. Così Adelio, Direttore Generale di Icam Cioccolato, in occasione della pubblicazione del quinto Report di Sostenibilità dell’azienda che da 75 anni cura una meravigliosa materia prima, il cacao, seguendone ogni fase. Persone, filiera, innovazione e ambiente sono i 4 pilastri su cui è costruita l’identità aziendale: “La nostra strategia è sempre stata quella di soddisfare e conquistare il mercato attraverso la leva del prodotto – specifica– e lo facciamo attraverso l’innovazione tecnologica degli impianti, ...