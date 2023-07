Covid | Oms | in calo tranne che in Ovest Pacifico | EG 5 terza variante più diffusa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Milano, 27 lug. (Adnkronos Salute) - E' stata appena inserita fra le varianti di Sars-CoV-2 osservate speciali - le Vum, varianti sotto monitoraggio - e la new entry EG.5, secondo l'ultimo aggiornamento settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è già lapiùa livello globale, dopo Arturo XBB.1.16 - consideratadi interesse insieme a una Kraken (XBB.1.5) in declino costante - e dopo Hyperion (XBB.1.9.1), che è comunque in. Questa la situazione del virus, fotografata dall'agenzia Onu per la salute considerando l'ultima settimana monitorata, la numero 27, dal 3 al 9 luglio. Il tutto in un quadro epidemiologico che vede i casi e i mortiinin 5 regioni Oms su 6 negli ultimi 28 giorni (dal 26 giugno al 23 ...