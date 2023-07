Covid in Toscana | 7 morti nell’ultima settimana e 366 nuovi casi 53 i ricoverati nessuno in terapia intensiva

... dal 2003 al 2023 prezzi auto nuove raddoppiati (+99%) mentre redditi +17,7% 27 Luglio 2023 Economia, Sammontana investe in sostenibilità grazie a SACE e CDP 27 Luglio 2023: negli ...... dal 2003 al 2023 prezzi auto nuove raddoppiati (+99%) mentre redditi +17,7% 27 Luglio 2023 Economia, Sammontana investe in sostenibilità grazie a SACE e CDP 27 Luglio 2023: negli ...Negli ultimi sette giorni si sono registrati in366 nuovi casi di- 19: 111 confermati con tampone molecolare e gli altri 255 con test rapido. Escludendo i tamponi di controllo, il 32,5% dei soggetti testati è risultato positivo. Il ...

In Toscana 366 nuovi casi Covid e 7 decessi in una settimana Agenzia ANSA

Sono stati 7 i morti per coronavirus, in Toscana, nell’ultima settimana (20-27 luglio 2023). Mentre si sono registrati 366 nuovi casi di Covid-19: 111 confermati con tampone molecolare e gli altri ...Sono 366 i nuovi casi di Covid-19 registrati nell'ultima settimana in Toscana e sette i decessi, con età media 88 anni.