Cotral | sì della Regione al piano di assunzioni e promozioni

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla Mobilità, al Trasporto, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio, Fabrizio Ghera, di concerto con l’assessore al Personale, alla Polizia locale, agli Enti locali e alla Sicurezza urbana, Luisa Regimenti, constatate le carenze di personale più volte evidenziate dalla societàe nella convinzione che un’integrazione d’organico consentirà alla società di trasporti regionale di raggiungere i migliori obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio, ha deliberato ildi fabbisogno del personale relativo all’anno 2023. La stessaha elaborato le procedure più idonee per il reclutamento di nuove figure professionali a copertura delle posizioni vacanti. Per quanto riguarda l’Area Corporate, è ...

'L'approvazione del Piano del fabbisogno 2023 di, con le nuove assunzioni previste, rappresenta un segnalevolontà di questa Amministrazione di potenziare l'azienda e migliorare il ......altri dipendentihanno subito danni alla salute - dichiara Bonanni - attraverso lo sportello nazionale amianto, siamo a disposizione di tutte le vittime, in particolare nel contesto...In autobus le navettepercorrono la tratta Roma - Subiaco partendo dalla stazioneMetro B di Ponte Mammolo. Roma Fiumicino è l'aeroporto di riferimento. Scopri tutti gli eventi nel Lazio ...

"Chiamabus", vola il servizio a chiamata della navetta Cotral autobusweb

Rivoluzione Cotral nella Regione Lazio. La Giunta guidata dal governatore Francesco Rocca, infatti, in queste ore ha firmato un piano aziendale per la società ai trasporti laziale, con l’input di nuov ...Viste le carenze di organico si è deciso di avviare un piano di assunzioni mirato. Previste promozioni e scatti di carriera per i lavoratori in forza ...