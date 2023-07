... formeranno la squadra Radio TVA con RDS e che prevede nomi di spicco del panorama giornalistico e calcistico italiano tra cui Alessandro Alciato, Marco Cattaneo, Serse, Alessandro ...... formeranno la squadra Radio TVA con RDS e che prevede nomi di spicco del panorama giornalistico e calcistico italiano tra cui Alessandro Alciato, Marco Cattaneo, Serse, Alessandro ...... Alessandro Alciato, Marco Cattaneo, Serse, Alessandro Diamanti, Giulia Tizzoni, Sandro Piccinini, Giorgia Rossi e Riccardo Trevisani . LegaA, la soddisfazione di De Siervo. Alla ...

Cosmi: “Serie A Il Napoli resta la più forte, ma il Milan…” Pianeta Milan

La conferenza-show si è tenuta presso la sede milanese di RDS 100% Grandi Successi, in via Melchiorre Gioia, dove si trovano anche Discoradio, RDS Next e dove viene realizzata la versione per il ...Serse Cosmi sarà una delle voci della nuova radio ufficiale della Lega Serie A e nel giorno del lancio ufficiale ha rilasciato una intervista ai media presenti.