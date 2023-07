Cos’è la digitopittura | perché ha molti benefici e 8 esercizi da fare con i bambini

Leggi su gravidanzaonline

Per i bambini, l'arte è un modo di esprimere emozioni e creatività, sviluppando al contempo capacità motorie fini che gli permetteranno di acquisire nuove competenze. La fingerpaint, o pittura con le dita, è una delle tecniche più amate, perché permette di giocare con i colori e le consistenze realizzando piccole ma grandi opere d'arte. Ecco come funziona e perché fa bene ai bambini la fingerpaint? Con il termine "fingerpaint" si indica una tecnica di pittura, spesso dedicata ai bambini, che prevede di disegnare con la vernice utilizzando le dita. È un modo di colorare non solo divertente e molto apprezzato dai piccoli, ma sicuro e creativo. Come funziona? Per dipingere con le dita, prima di tutto è necessario ...