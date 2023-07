Cosa è successo ai Mondiali di scherma | caos Russia-Ucraina | Kharlan non saluta | Smirnova occupa la pedana!

(Di giovedì 27 luglio 2023)totale (ma in parte annunciato da giorni) nella terza giornata dei Campionati2023 diin corso di svolgimento a Milano. Day-3 inaugurato dal primo turno del tabellone principale della sciabola femminile, in cui c’era grande attesa sulla pedana rossa per l’assalto tra la fuoriclasseOlgae la russa Anna. Ieri infatti l’ucraino Igor Reizlin aveva deciso di non affrontare Vadim Anokhin al primo turno della spada maschile, confermando l’intenzione della vigilia di non voler fronteggiare atleti russi a causa della guerra. La Federazionediera stato molto chiara nelle scorse settimane, palesando l’intenzione di boicottare qualsiasi competizione che preveda la presenza di atleti ...

... correre nel suo angolo, si immaginava certo i tradizionali abbracci a coach, mamma o fidanzata per festeggiare il; invece il 28enne argentino, n.49 del ranking Atp,ti combina Si fa ...servirà aver reso la gestazione per altri un reato universale Non a vietarla, perché in Italia ... il governo avrà diritto di rivendicarlo come un suo. Ma il Pd Si è diviso, ha perso ...L'ex amministratore delegato della Ferrari ha impiegato 7 anni per ritrovare ilma Vasseur ... " A chi mi chiede fino a quando godrà dell'immunità ripeterò unache ho già avuto modo di ...

Cosa è successo oggi 26 luglio la Repubblica

La Guardia di Finanza è arrivata nella sede della Sampdoria. Come riportato da Adnkronos, dalle prime ore di stamattina, 27 luglio, la guardia di finanza del comando provinciale di Genova sta dando ...Rovesciamento del potere nei Palazzi della politica della città di Niamey. Il presidente del Niger Mohamed Bazoum è stato rimosso dal suo incarico. Lo hanno riferito ...