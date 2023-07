Cosa comprare con le ulime occasioni dei saldi 2023? Un paio di sandali con listini

Leggi su iodonna

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tanto amati negli anni ’90, isono tornati nelle scarpiere di stagione a gamba tesa. Dalla struttura semplice (solo all’apparenza) e versatilità impareggiabile, gli anche detti strappy sandals non perdono mai il loro fascino. Firmati dai brand icona dello stile quiet luxury o più accessibili grazie a interpretazioni low cost: aiestiviè ancora possibile fare affari. I migliori modelli dieleganti in saldo? Sembra un sogno ma è la realtà. 15da indossare tutto l'anno in sconto guarda le foto ...