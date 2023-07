Cosa c’è nell’indagine su Renato Brunetta | «Ha falsificato un atto per pagare le tasse»

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’ex ministro e oggi presidente del Cnelè sotto inchiesta a Roma per falso e finanziamento illecito. La procura deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio. Il tribunale dei ministri di Roma ha bocciato l’accusa di corruzione. Secondo l’accusa avrebbe gonfiato il prezzo della cessione di una sua società alla moglie del suo vice capo di gabinetto Paolo Narciso. Lei, rivela oggi La Verità, si chiama Emilia Cantera. E l’azienda è la Rem research & consulting srl. La vendita risale al 15 luglio 2021, quandoera ministro della Funzione Pubblica del governo Draghi. La partecipazione (il 50%) aveva un valore nominale di 5 mila euro ed è stata venduta a 60 mila. L’indagine riguarda, Narciso e Cantera. Gli indagati Paolo Narciso è un ex ufficiale dei carabinieri. Con loro ci ...

Le orche vanno in menopausa ed è un fatto abbastanza strano. Lo facciamo solo noi, loro e qualche altro cetaceo e c'è chi da tempo cerca di capire perché, aserva, evolutivamente parlando. C'è anche chi ha fornito possibili spiegazioni, come il team di Darren Croft della University of Exeter , secondo cui la menopausa nelle orche aiuterebbe la ...Chenon ha funzionato nel messaggio di Vox Il tema dell'immigrazione, che è quello che più porta consenso alle destre occidentali, in Spagna è stato gestito con grande realismo proprio dai ...La guerra in Ucraina,c'è da sapere La Russia all'Italia: "No alla legge sull'Holodomor" Grano e aiuti, i leader africani a rapporto da Putin Mattarella ai russi: "Sciagurato colpire l'accordo ...