... ulteriori risorse da mettere a disposizione dellacolpita a sostegno dei costi per gli ...anni Regione Lombardia ha finanziato con 1 miliardo di euro le azioni e i progetti peril ...Ma anche tra coloro che partiranno, un buon 45% cercherà dile spese. Questo è il segnale ... Circa il 58,8% della, tra maggiorenni e minorenni, ha già fatto una vacanza nel mese ...... Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale " punta ala problematica delle ... Ciò avviene con il cosiddetto 'lancio aumentativo", che vede "un aumento delladei ...

Contenere la «popolazione» dei piccioni: sperimentazione in città L'Eco di Bergamo

PALAZZO FRIZZONI. In nove zone della città, dove le colonie sono più numerose, gli operatori stanno distribuendo un farmaco anti-riproduzione.Il futuro della nostra specie, molto di più che in passato e molto di più che per qualunque altra specie, è in larga misura determinato da informazione prodotta e processata dalla collettività umana e ...