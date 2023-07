Consumate diserbanti ma non bevete vino

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Ue sdogana l’erbicida sospettato di essere cancerogeno ma invita a consumare carne artificiale e insetti. Intanto, via libera alle etichette terroristiche su alcol e salumi. Chissà se tra gli effetti avversi del glifosato, il più diffuso erbicida del mondo - c’è anche d’indurre confusione mentale. Pare che ne soffra l’Europa. Con l’Efsa (l’ente per la sicurezza alimentare che ha sede a Parma, quello che dà il via libera agli insetti nel piatto e si appresta a sdoganare anche la carne prodotta in laboratorio per contenere il riscaldamento globale) concede l’ennesima proroga all’uso di questo diserbante mentre l’Europa dichiara guerra ai fitofarmaci e alla chimica in campo. Sempre in nome dell’ambiente e della salute. Lo Iarc di Lione - massima autorità sull’eziologia oncologica - ha inserito il glifosato nella lista delle sostanze probabilmente cancerogene (tabella 2-A) la stessa ...