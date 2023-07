Consulta | Scalfarotto | ' accolto ricorso di Senato e Renzi | diritto e buon senso esistono ancora'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "La decisione della Corte costituzionale che ha dato ragione a Matteoe aldella Repubblica stabilendo che la posta elettronica e i messaggi whatsapp di un parlamentare sono corrispondenza esattamente come le lettere cartacee si limita a certificare un'ovvietà. Siamo in questo secolo: la posta elettronica è posta, non ci voleva certo la Corte costituzionale per stabilirlo. Quello che fa specie è che i pn di Firenze potessero pensare ina fede il contrario, e dice molto del metodo seguito in questa indagine. Per fortuna, in questo nostro Paeseile il". Cosi Ivanre di Azione-Italia Viva, in un tweet.