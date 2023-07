Conferenza stampa Inzaghi | «Non è semplice giocare nell’Inter Bisogna fare meglio sotto porta»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 luglio 2023), le parole dell’allenatore dell’Inter dopo il pareggio ottenuto in amichevole con l’Al Nassr Intervenuto indopo Inter–Al Nassr, Simoneha così parlato del pareggio per 1-1 dei suoi. LE PAROLE – «Tutti i nuovi innesti hanno fatto una buona partita: non èarrivare in una squadra come l’Inter, che ha principi fissi e uno stile di gioco definito da due anni. Sono contento dei nuovi, tutti si sono ambientati nel migliore dei modi. In generale i ragazzi sono stati bravi nonostante il fatto che lavoriamo da poco tempo. Ieri abbiamo fatto un allenamento imnte e con un grande carico di lavoro, stamattina c’è stata la rifinitura al campo e oggi abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo ...