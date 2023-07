Conference League 2023 2024 | secondo turno | Fenerbahce a valanga | ok il Midjtylland

(Di giovedì 27 luglio 2023) La squadra danese del Midtjylland batte 2-0 il Progres e ipoteca la qualificazione al prossimodi. Neldi qualificazione, nel match di andata, sorride anche ilche travolge 5-0 lo Zimbru. Lo Struga batte 1-0 il Buducnost, mentre il Sabah Baku vince in trasferta 2-0 sul campo del RFS. Vittoria con due reti a zero per il Naman contro il Balzan. Il Cska Sofia perde 1-0 contro il FCSB. I risultati Struga-Buducnost 1-0 Rfs-Sabah Baku 0-2 Midtjylland-Niedercorn 2-0 Cska Sofia-FCSB 0-1-Zimbru 5-0 Neman-Balzan 2-0 SportFace.

Sabato 29 luglio alle ore 14.00 alla Kufstein Arena di Kufstein incontreranno invece il Lille, formazione che quest'anno giocherà in. L'esordio in campionato é previsto per il 19 ...I consigli del giorno 27 luglio 2023 sono dedicati ai Mondiali Femminili e ai preliminari diGiovedì 27 luglio si giocano le gare valide per il secondo turno dei preliminari di. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo ...La qualificazione allaè sfuggita ma non di molto; al Bologna sarebbero bastate un altro paio di vittorie per compiere una piccola impresa. Il progetto di Thiago Motta, però, è ...

Dietrofront UEFA, è UFFICIALE: giocheranno la Conference League CalcioMercato.it

Secondo turno preliminare di Conference League, Twente e Hammarby si apprestano a disputare la prima gara europea della stagione. La compagine olandese dopo aver chiuso l'ultima edizione dell' Eredivi ...Nell'ultima amichevole disputata il Besiktas ha battuto 2-1 i francesi dello Strasburgo con doppietta del bomber camerunense Aboubakar. Il Tirana ha superato il primo turno preliminare di Conference ...