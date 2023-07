Conference League 2023 2024 | risultati e classifiche

(Di giovedì 27 luglio 2023) Uefa Europaal via. Si parte con i primi turni preliminari, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 1° giugno allo alla OPAP Arena di Atene. Terza edizione per la terza competizione europea, che al momento non sa ancora se vedrà rientrare la Juventus o la Fiorentina, finalista della scorsa stagione che in campionato si è qualificata proprio sotto i bianconeri. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con la speranza di vedere ancora una finalista italian. ISecondo turno di qualificazione Andata Martedì 25 luglio Ore 17:00, Atletic Escaldes-Partizani 0-1 (53? Mba) Ore 20:00, Hamrun-Dinamo Tbilisi 2-1 (61? Marusic, 82? 97? Mbong) Ore 20:00, TNS-Hesperange 1-1 (14? Martins, 74? Holden) Ore 20:45, ...

Poi il passaggio alla Roma: con i giallorossi in una stagione e mezzo totalizza 48 presenze, 6 reti con altrettanti assist e conquista la21/22. Nell'ultima parte della scorsa ...Se la Juve dovesse essere squalificata per un anno dalle competizioni europee, sarebbero infatti proprio i viola a subentrare in, in virtù dell'ottavo posto in campionato. In questa ...A suon di prestazioni arriva così alla Roma: con i giallorossi in una stagione e mezzo totalizza 48 presenze, 6 reti con altrettanti assist e conquista la21/22. Nell'ultima parte ...

Conference League, i risultati del 2° turno preliminare: Lech forza tre, sorpresa Rosenborg TUTTO mercato WEB

Conference League, ecco tutti i risultati dell’andata del secondo turno di qualificazione. Tutti i dettagli Si è giocato il turno di andata del secondo turno di qualificazione della Conference League.La Uefa sul proprio sito comunica una serie di decisioni disciplinari in merito a sentenze emesse a giugno e ai relativi ricorsi. Tra queste anche quelli proposti da Roma e Fiorentina, ...