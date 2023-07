Concorso Università di Pisa | 2 Posti da Ricercatore

(Di giovedì 27 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 2dia tempo determinato, per vari Dipartimenti E’ indetta la procedura di selezione per duedia tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di seguito indicato: Codice bando RIC2023PNRRPE2-II A1 Dipartimento di informatica Settore concorsuale 01/B1 – Informatica Settore scientifico-disciplinare INF/01 – Elettronica 1 posto; Codice bando RIC2023PNRRPE2-II A2 Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni Settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica industriale e ingegneria nucleare Settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale ...

Bach di Sestri Levante,nazionale Citta di Vicopisano,nazionale Giulio Rospigliosi di Lamporecchio,Internazionale Mozart di Frascati ,nazionale Citta di ...Coinvolgeremo gli stakeholder, le scuole, l', i politici affinché tutti quanti si possa ... La prima, undi idee per dare il nome al progetto. Al vincitore andrà un premio in denaro. ...... Marilena Roversi ha lavorato come ricercatore presso l'di Zurigo e in aziende ... Alle ore 17.30 è in programma la premiazione della 1edizione delartistico "Donne, Streghe o ...