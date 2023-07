Concorso Maeci 300 Funzionari

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il– Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – ha indetto unper l’assunzione di 300di ruolo non dirigenziale da inserire a tempo indeterminato. In questo articolo ti forniremo tutte le informazioni utili in merito alla procedura concorsuale: dai requisiti alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, che deve essere inviata entro il 19 agosto 2023.: a chi è rivolto? Il bando di, disponibile sul portale Inpa.gov, è rivolto a tutti i cittadini italiani di età non inferiore ai 18 anni da selezionare tramite procedura concorsuale per ricoprire vari incarichi di profilo tecnico-amministrativo. Nello specifico, viene chiarito che il numero di 300sarà così ...