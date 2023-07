Concorso ASST di Pavia | 2 Posti da Dirigente

(Di giovedì 27 luglio 2023)Pubblico per la copertura di 2dimedico, varie discipline ed aree, per la SC Cure primarie Si rende noto che presso l’Azienda Socio Sanitaria Teritoriale () diè stato indetto unpubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duedimedico, da assegnare alla SC Cure primarie, con specializzazione in una delle seguenti discipline: area di sanita’ pubblica: igiene, epidemiologia e sanita’pubblica, o disciplina equipollente o affine, medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, o disciplina equipollente o affine; organizzazione dei servizi sanitari di base, o disciplina equipollente o affine; area medica e delle specialita’ ...

