“Con Mollica o senza?” raddoppia | l’annuncio a sorpresa di Donato Di Caprio

(Di giovedì 27 luglio 2023)Di, il salumiere più famoso di Tik Tok, aprirà una nuova sede della sua attività. Diventato famoso per il suo slogan “Con?”, che dà il nome alla sua salumeria, il celebre tiktoker, in fase di ripresa dopo il lutto a causa dell’omicidio della madre Rosa Gigante a Pianura, ha annunciato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Donato Di Caprio aprirà una nuova sede di 'o senza'. L'annuncio è arrivato sui social. Il salumiere più amato di TikTokj, in un video, accompagnato dall'amico imprenditore Steven Basalari, ha annunciato l'apertura di una nuova ...'Sono entusiasta, di aver avuto questa opportunità - afferma Micaela- che mi darà la possibilità di confrontarmirealtà superiori. Tutto ciò sarà per me motivo di crescita, sia a livello ...Un gruppo palermitano che si è formato molto di recente e che ama contaminare il mondo... Sabato 29 luglio alle 21.45: performance teatrale "Retrò" di Antonella. Sul territorio messinese ...Fossombrone, domani si inaugurano le "molliche di pane" luminose che illustrano luoghi, eventi e mostre di attrazione in centro storico ...Donato Di Caprio aprirà una nuova sede di "Con mollica o senza". L'annuncio è arrivato sui social. Il salumiere più amato di TikTokj, in un video, accompagnato dall'amico imprenditore Steven Basalari ...