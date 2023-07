Comprare la seconda casa a mare o montagna | oggi conviene? La risposta ti lascerà senza parole

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’idea dellaprima o poi tenta molte famiglie se le disponibilità economiche ci sono. Rimane il dubbio però su che località prediligere. Soprattutto durante l’estate quando si vedono i prezzi di alberghi e appartamenti in affitto molti sognano diuna. Un avamposto per godersi le vacanze quando si vuoledover prenotare e se vicina approfittare anche di qualche fuga durante l’anno. Non si tratta di un investimento da prendere a cuor leggero ma in Italia è motivo di vanto avere anche solo un piccolo appartamento alo in. Scegliere fra queste due alternative però non è semplice, soprattutto se ci si mette anche il prezzo. La richiesta di villette o appartamenti inè in ...

Stavo già per decidere diun cellulare nuovo, quando ho deciso almeno di provare con ... Ho scelto lae dopo pochi secondi - sì pochi secondi - mi è arrivata una chiamata da uno strano ...... " Lo sto vedendo molto bene in questa fase del ritiro, ha anche segnato nellaamichevole. ... " Sono scelte che un giocatore fa, è un calcio che si sta espandendo, hanno i soldi per...... e questo perché molte persone piuttosto che comprarne uno nuovo preferisconoun modello ... ed è per questo che specificavamo e ribadivano nel titolo di questaparte l'importanza di ...

Comprare la seconda casa conviene La classifica delle località più economiche (al mare) Wall Street Italia

Elon Musk, uno degli uomini più ricchi del Mondo, il fondatore di Tesla e SpaceX nonché proprietario di Twitter, ha scelto San Cassiano in Badia per farvi ...Una casa al mare è una meta ideale per chi cerca relax, divertimento, natura e cultura, non solo d’estate ma tutto l’anno. Sulla costa adriatica c’è una ...