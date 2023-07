Commissione europea indaga su Microsoft per abuso di posizione dominante con Teams

BRUXELLES - I servizi antitrust dellahanno annunciato oggi l'apertura di un'indagine formale nei confronti di Microsoft per il sospetto di abuso di posizione dominate relativamente al servizio di videoconferenza Teams ...Microsoft finisce nel mirino dell'Antitrust Ue. Laha avviato un'indagine per valutare se il colosso Usa abbia violato le regole di concorrenza dell'Unione, legando Teams alle suite per i clienti aziendali Office 365 e Microsoft ...Lo ribadisce la portavoce dellaSonya Gospodinova, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, dopo l'approvazione da parte della Camera di una proposta di legge in materia che ...

