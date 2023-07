Come sta per cambiare l’organizzazione della Farnesina

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il consiglio dei ministri riunitosi ieri, su proposta del vicepresidente e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, concernente modifiche al regolamento di riorganizzazione. Il testo, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, modificadegli uffici dell’amministrazione centrale del ministero, con particolare riguardo agli uffici dirigenziali non generali. Inoltre, si chiarisce che l’attività di coordinamentosegreteria generale sarà volta anche al potenziamento dei processi di innovazione e dell’utilizzo di nuove tecnologie e che le competenze dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (Uama) riguardano anche l’applicazione di tutti i regimi di ...