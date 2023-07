Come non sentire il caldo torrido | basta mangiare questi cibi e non soffri più

(Di giovedì 27 luglio 2023) Attenzione a cosa mangi! Non tutti isono ideali con questo gran: ecco la lista di quali scegliere per stare bene. La nostra penisola si trova a vivere, attualmente, una situazione quasi surreale. Una netta distinzione climatica tra Nord e Sud. Se il settentrione, infatti, è ormai da giorni devastato da fenomeni che nulla hanno a che vedere con l’estate, il meridione continua a registrare le temperature più alte diultimi anni, battendo ogni tipo di record. Quali sono iperfetti dacon questo(grantennistoscana.it)Esattamentesta capitando per le piogge, la grandine e i venti forti, anche questoinfernale sta provocando tantissimi disagi. Non solo sono aumentati notevolmente gli incendi, ma sono sempre ...

Alcuni scavi clandestini effettuati prevalentemente nella provincia di Caserta (masolo) hanno portato alla luce migliaia di reperti archeologici : gli oggetti - che avrebbero ... cosìriferito ...detto "Zielu"è l'unico ad aver detto no ai petroldollari . Il gesto più eclatante è stato quello del coreano Son : si è dettointeressato ai soldi (al Tottenham guadagna già 12 milioni ...Uno dei sicari,visto, tornato a Roma nel pomeriggio del giorno delle stragi di San Giovanni e ... "Si, tutto va bene, all'orario,ci sono problemi ", avrebbe risposto aggiungendo di aver ...

Nintendo Wii come non l'avete mai vista tra console d'oro e candele sensore Everyeye Videogiochi

I Campionati Italiani Assoluti 2023 di atletica leggera andranno in scena a Molfetta (in provincia di Bari) nel weekend del 28-30 luglio. La rassegna tricolore sarà un appuntamento importante di avvic ...De Laurentiis non vuol farsi prendere per la gola e attende lo spiraglio giusto per chiudere. Conta presto di dare a Garcia il difensore giusto ...