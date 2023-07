Colpo di Stato militare in Niger | rimosso presidente Bazoum Tajani | nostri connazionali “sono al sicuro”

(Di giovedì 27 luglio 2023) IldelMohameddal suo incarico. Lo hanno riferito i militari del Paese, in un messaggio alla televisione nazionale in cui hanno confermato undi. I militari, che hanno precisato di agire per conto del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (CLSP), hanno anche annunciato la chiusura dei confini del Paese e l'imposizione del coprifuoco a livello nazionale. La Costituzione è stata sciolta. "I confini del Paesestati chiusi ed èdichiarato il coprifuoco a livello nazionale" dalle 22 alle 5 del mattino, ora locale, fino a nuovo avviso, hanno affermato i soldati, aggiungendo che "tutte le istituzioni" del Paesestate sospese.Nell'annuncio ...

Colpo di Stato in Niger. Militari in tv: "Bazoum è stato rimosso" AGI - Agenzia Italia

