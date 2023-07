Colpo di Stato militare in Niger | rimosso il presidente Bazoum

(Di giovedì 27 luglio 2023) IldelMohameddal suo incarico. Lo hanno riferito i militari del Paese, in un messaggio alla televisione nazionale in cui hanno confermato undi. I ...

1.54 Niger,didei militari I militari nigerini hanno affermato di aver rovesciato il regime del presidente nigeriano Mohamed Bazoum, in una dichiarazione letta da un loro portavoce alla televisione ...1.54 Nigeri,didei militari I militari nigerini hanno affermato di aver rovesciato il regime del presidente nigeriano Mohamed Bazoum, in una dichiarazione letta da un loro portavoce alla televisione ...1.54 Nigeria,didei militari I militari nigerini hanno affermato di aver rovesciato il regime del presidente nigeriano Mohamed Bazoum, in una dichiarazione letta da un loro portavoce alla televisione ...

Colpo di stato in Niger: "Istituzioni sospese, frontiere chiuse" RaiNews

Tentativo di colpo di stato in Niger. Nella notte, nella capitale Niamey, mezzi militari della Guardia nazionale hanno bloccato gli accessi al palazzo presidenziale. I soldati hanno preso in ostaggio ...Il colpo è praticamente chiuso: coppia da sogno all'Al Nassr, al fianco di Cristiano Ronaldo un'altra stella mondiale.