Colpo di stato in Niger | quali opzioni per l’Occidente

(Di giovedì 27 luglio 2023) Inun gruppo di militari ha preso in ostaggio il presidente Mohamed Bazoum, eletto due anni fa, costringendolo a dimettersi. L’esercito dopo ore di trattative ha di fatto assunto il controllo del Paese. La scelta delle forze armate di mettere al primo posto la sicurezza dellodi fronte alle minacce terroristiche potrebbe guidare anche. Seppur prematuro comprendere ciò che potrebbe accadere a Niamey, alloattuale, si delineano almeno tre scenari per l’Europa che non può permettersi di perdere un partner strategicamente fondamentale, come il, nel Sahel e nell’Africa occidentale. Il golpe Tutto è iniziato mercoledì mattina, quando alcuni membri della Guardia Presidenziale, addetti alla sicurezza del capo dello, hanno trattenuto ed ...

La risposta dei 15 Stati che compongono la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) al settimodidella regione del Sahel negli ultimi anni è giunta dopo che una ...Niger nel caos, dopo ildidella settimana scorsa. Migliaia di persone hanno protestato domenica nella capitale del Niger, Niamey, per chiedere il ritiro dei 1.500 militari francesi presenti nel Paese ...Mahmoud sarebbeucciso nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 luglio con undi punteruolo al cuore e il suo corpo trafitto più volte, ma non è dato ancora sapere se siamutilato ...

Condanna unanime del colpo di Stato in Niger Euronews Italiano

Consulta l'oroscopo Acquario a cura di Paolo Fox di oggi, 31 luglio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...Colpo di stato in Niger e vertice Africa - Russia a San Pietroburgo. 1- Il colpo di stato in Niger, non deriva da Wagner, così come descritto, ma dalle solite dinamiche politiche africane, dal gioco d ...