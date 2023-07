Colpo di stato in Niger | i militari destituiscono il presidente Bazoum

(Di giovedì 27 luglio 2023) In, idella Guardia presidenziale hanno condotto undi, destituendo ilMohamed. Un portavoce del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria ha ...

... la Premier Meloni chiederà al Presidente americano uno sforzo per sostenere la stabilizzazione del continente africano , alla luce anche del tentatodiin Niger . Verso la presidenza ...L'inizio della partita, giocata sul terreno dei Los Angeles Rams, èritardato di 30 minuti ... Quest'ultimo si è riscattato prima dell'intervallo con undi testa, su cross di Saka, deviato ...Marco Frisina , direttore del coro della diocesi di Roma, che nel 1993 era da poconominato ... Unspaventoso che aveva danneggiato e anche distrutto alcune delle canne, stiamo parlando ...

Colpo di stato in Niger, i militari: “Abbiamo rovesciato il regime di Bazoum” Il Fatto Quotidiano

Golpe in Niger, i militari in tv: “Abbiamo rovesciato il regime di Bazoum”. Il presidente eletto nel 2021 è un alleato di Parigi ed è stato più volte di recente in Italia.Colonnello Abdramane: "Le nostre forze di difesa e sicurezza hanno deciso di porre fine al regime che conoscete" ...