Colpo di stato in Niger | i militari | “Abbiamo rovesciato il regime di Bazoum” L’annuncio sulla tv nazionale

(Di giovedì 27 luglio 2023) Iini hanno affermato di averildel presidente Mohamed, in una dichiarazione letta da un loro portavoce alla televisionedi Niamey a nome del Consiglioper la salvaguardia della patria (Cnsp). “Noi, le forze di difesa e di sicurezza riunite all’interno del Cnsp,deciso di porre fine alche conoscete”, ha dichiarato il colonnello Amadou Abdramane affiancato da altri nove soldati in divisa. Ihanno anche annunciato la sospensione di tutte le istituzioni, la chiusura delle frontiere e l’istituzione del coprifuoco dalle 22 alle 5 fino a nuovo ordine. Immediata la reazione degli Usa che hanno chiesto di liberare immediatamente ...

Colpo di Stato in Niger. Militari in tv: "Bazoum è stato rimosso" AGI - Agenzia Italia

Colpo di stato in Niger. I militari annunciano alla Nazione di aver rimosso il presidente Mohamed Bazoum e di aver preso il potere.