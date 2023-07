Climber gardenese Elisabeth Lardschneider muore sull’Himalaya

(Di giovedì 27 luglio 2023) La 20enne promessa dell'arrampicata azzurra si trovava nella zona della valle dello Zanskar, in India, per effettuare delle scalate e per aprire nuove vie

Laaltoatesina, della squadra nazionale italiana giovanile di arrampicata sportiva, è ... Ma non solo allenamenti e vette, perché laera anche molto attiva nel club alpino sudtirolese ...LaElisabeth Lardschneider è morta in un incidente in montagna sull'Himalaya. La 20enne promessa dell'arrampicata azzurra da alcune settimane si trovava con altrinella zona della valle ...La ventenne Elisabeth Lardschneider di Ortisei è precipitata per 150 metri in un incidente in montagna sull'Himalaya

