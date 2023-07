Clima ‘impazzito’ | si arrivi alla Cop28 con proposte di percorsi concreti per zero emissioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Mentre il “impazzito” imperversa con la tragica scia di morti (poco importa se essi avvengono per gli incendi o per incidenti provocati da tempeste improvvise), assistiamo ad un governo che non sappiamo se sia disinteressato a ciò che avviene oppure del tutto incapace di fare qualcosa. Probabilmente ci troviamo di fronte ad entrambi questi “requisiti” che in realtà l’intera classe politica italiana “affronta” buttando tutto in caciara politichese, come se non ci fosse da dare risposte immediate ma anche di respiro. Così assistiamo con preoccupazione ad un “circo mediatico” popolato da improbabili personaggi “negazionisti” (‘l’uomo non c’entra nulla con ciò che sta avvenendo’… e allora, ammesso che sia così, si sta immobili? Si continua ad andare avanti come niente fosse? non si pone comunque il problema degli “adattamenti”?) oppure da ultra liberali (in genere di ...