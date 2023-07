È il commento del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres sullo studio delClimate Change Service. ' Bambini uccisi dalle piogge monsoniche, famiglie in fuga dalle fiamme, ...Secondo la World Meteorological Organization e il programma satellitare, le ... Agire per ilnon è un lusso: è un dovere". webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostre ultime ...Secondo la World Meteorological Organization e il programma satellitare, le ... Agire per ilnon è un lusso: è un dovere".

Clima: Copernicus, luglio 2023 sarà il mese più caldo mai registrato La Gazzetta del Mezzogiorno

(LaPresse) "L'era del riscaldamento globale è finita, è arrivata l'era dell'ebollizione globale. I leader mondiali devono agire". E' la denuncia ...Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) – Il mese di luglio 2023 sarà il mese più caldo mai registrato. E’ quanto emerge dai dati Era5 del Copernicus Climate Change Service (C3S), finanziato dall’Ue. Le prim ...