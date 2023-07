Claudia Conte in missione con Unicef nell’hotspot di Lampedusa

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si è svolta aunadel Direttore Generale del Comitato Italiano per l’Paolo Rozera con l’attivista per i diritti umani e giornalista. Faceva parte della delegazione anche Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore in Italia dell’Ufficioper l’Europa e l’Asia Centrale, responsabile per la risposta operativa a favore di bambine/i, adolescenti, donne e famiglie rifugiati e migranti., insieme all’, ha visitato l’hotspot di, dove ha avuto modo di ascoltare le testimonianze dei bambini, ragazzi, donne e famiglie. La delegazione ha inoltre incontrato il sindaco Filippo Mannino, al centro della discussione i bisogni delle persone in arrivo e le criticità del momento. “Sono centinaia ...