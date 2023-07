Clasica San Sebastian 2023 | i favoriti Fari puntati su Evenepoel all’ultima con l’iride

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sabato 29 luglio si disputerà la Donostia SanKlasikoa, corsa di un giorno in terra basca giunta alla sua 42a edizione. Spettacolare per percorso e pubblico, la Klasikoa ricopre quest’anno anche un ruolo molto interessante in preparazione ai Mondiali, con la rassegna iridata che inizierà dopo meno di una settimana. Come sempre il percorso strizzerà l’occhio a scalatori esplosivi ed agli attaccanti, con la salita di Mungil Tontorra (2.1 km al 9.8%) che sarà l’ultima di una lunga serie di strappi e salite e che porterà i corridori ad appena 9 km dal traguardo, posto come sempre nella città di Donostia/San. L’uomo più atteso è certamente Remco, già vincitore due volte su queste strade. Il belga ottenne qui nel 2019 la sua prima vittoria sul World Tour, e fu in grado di ripetersi lo scoro anno, con un attacco ...