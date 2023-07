Clash Royale | un dei migliori giochi di strategia

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 27 luglio 2023)è stato uno deidi, è ancora oggi uno dei più giocatiè senza dubbio uno deidiesistenti. Uscito in marzo del 2016, ultimamente ha subito un aggiornamento mirato al potenziamento dei personaggi soprattutto nei poteri come: vita, danni inferti e subiti ed altro. I personaggi, dall’aspetto buffo e simpatico si dividono in categorie: raro, comune, non comune, leggendario, epico ed altri ancora. Un mondo certamente tutto da scoprire per coloro che ancora non conosco il gioco e voglio appassionarsi. Poi ci sono le arene, veri e propri campi di battaglia dove i giocatori possono scontrarsi e mostrare le proprie abilità strategiche. Esse ...