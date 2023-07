Clamoroso Lorenzo Insigne | ultim’ora shock | addio Toronto | con chi firma

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’ex capitano del Napoli, potrebbe tornare in Italia a vestire una maglia importante della Serie A. Vuol rilanciarsi, con chi? La rottura con il Napoli di Aurelio De Laurentiis, per, è stata una brutta gatta da pelare. Come ricordiamo, il talento di Frattamaggiore, chiedeva un aumento per il suo rinnovo di contratto, mentre Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.