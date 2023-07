(Di giovedì 27 luglio 2023) PALERMO - "Ilillustrato oggi dal Presidente della Regione Siciliana, Renato, perled', recuperando le prestazioni di ricovero e ambulatoriali prenotate e non ancora erogate o sospese a causa della pandemia, è un'importante iniziativa per fare in modo che l'access

Lo sottolineano fonti del Mit in una nota dopo l'annuncio dell'uscita del progetto da quelli finanziati con le risorse del. "Nella sostanza, quindi, per iche attendono l'opera non ci ......proprio la rappresentazione giudiziaria del concetto filosofico dell'eterno presente" e continueranno ad esserlo finché non verrà colmato il desiderio di verità delle vittime e di tanti...L'approvazione odierna della Conferenza Unificata per il nuovodi distribuzione del Fondo per lo sviluppo delle zone montane italiane FOSMIT, rappresenta un ...servizi adeguati a tutti i,...

Cittadini "Piano Schifani innovativo per ridurre le liste d'attesa in ... Italpress

PALERMO (ITALPRESS) - 'Il piano illustrato oggi dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per ridurre le liste d'attesa, ...La giunta della Regione Siciliana ha approvato il Piano operativo per l’abbattimento delle liste d’attesa negli ospedali siciliani. Un documento predisposto dall’assessorato della Salute che delinea, ...