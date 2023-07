Citroen amplia i programmi Ambassador “MyAmi superfan” e “è-Lovers”

(Di giovedì 27 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo dello scorso anno, Citroèn rinnova anche nel 2023 i” e “Citroèn è-”, con i quali invita i propri e-driver a diventaredel marchio facendosi portavoce della mobilità sostenibile e responsabile. Si tratta di un approccio innovativo della vendita che punta a creare una community consapevole e coinvolta verso la transizione all’elettrico, anche attraverso eventi esclusivi e momenti di confronto con il management di Citroèn Italia. Alla base dei due progetti vi è la constatazione che le persone esprimono spesso il bisogno di essere rassicurati prima di fare un acquisto, soprattutto se si è interessati ai nuovi veicoli 100% elettrici. Per questo motivo, trovano rassicurazione in una persona di fiducia, nelle opinioni espresse ...

ROMA - Dopo il successo dello scorso anno, Citroën rinnova anche nel 2023 i programmi "MyAmi superfan" e "Citroën ë - Lovers", con i quali invita i propri e - driver a diventare Ambassador del marchio ...

