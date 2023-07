Ciclismo | Mondiali | i convocati della Colombia Gaviria e Molano si giocano le carte in volata

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si avvicinano ididi Glasgow con la prova in linea maschile che sarà tra circa dieci giorni (il 6 agosto). Si susseguono dunque le selezioni delle varie nazionali: oggi è toccato alla. Prova in linea facile, non da scalatori: ini puntano dunque su due ruote veloci come Fernandoe Juan Sebastian. Altro velocista, fermato dagli infortuni, è Álvaro Hodeg. Poi un mix nella rosana: al via Rigoberto Urán, Harold Tejada, Santiago Buitrago, Jesús David Peña e Walter Alejandro Vargas. Sulla questione Nairo Quintana, che continua ad allenarsi senza gareggiare, un commento del ct Carlos Mario Jaramillo ano: “Lui ha corso pochissimo. Quindi non ci abbiamo parlato e non ...

Ad agosto, Eurosport trasmetterà integralmente anche i Mondiali di ciclismo che dal 3 al 13 agosto uniranno a Glasgow strada, pista, mountain bike e BMX. Terzo al Giro d'Italia e alla Vuelta 2018, il 29enne scalatore avrebbe dovuto prendere parte ai Mondiali a Glasgow, dal 3 al 13 agosto, ma l'Uci ha deciso altrimenti, affermando che la prova ricevuta dalla polizia in Spagna

Doveva essere la star dei due eventi in programma domenica in Ticino, ma Tadej Pogacar non ci sarà. Dopo la rinuncia comunicata ieri per i Campionati Europei di montagna