Ciclismo | Belli | “Italia ai Mondiali? Non vorrei essere nei panni di Bennati…Vingegaard alla Vuelta potrebbe aiutare Roglic”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Abbiamo appena messo in archivio il Tour del France 2023, che ha incoronato per il secondo anno consecutivo il danese Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse del Team Jumbo Visma ha impressionato nella Grande Boucle, andando a vincere lo splendido duello con Tadej Pogacar. Momento ideale, quindi, per fare il bilancio su quanto visto tra Bilbao e Parigi assieme a Wladimir, ex ciclista e ora commentatore tecnico di Eurosport, ospite a “Sport&Go2u” sul canale Youtube di OA Sport. Non si può non partire dal successo, il secondo consecutivo in Francia, di Jonas Vingegaard. “Quest’anno ha avuto la conferma di quanto fatto 12 mesi fa. Nell’edizione 2023 ha avuto vita più facile, anche perchè il suo rivale numero uno, ovvero Tadej Pogacar, ha pagato a caro prezzo l’infortunio patitoLiegi-Bastogne-Liegi non arrivandoGrande Boucle ...