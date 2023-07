(Di giovedì 27 luglio 2023) Il mistero non è mai stato svelato. Ma a crederci non sono solo pochi e accaniti dietrologi. Ma a crederci è stato lo stesso ex presidente: chi c'era davvero dietro le stragi del '92 e '93? Quali mani ...

Ma a crederci è stato lo stesso ex presidente: chi c'era davvero dietro le stragi del '92 e '93 Quali mani dietro lecontro il il governoNel 2010 anche Carlo Azeglio, parlando ...Un anno e mezzo prima di, dunque, Ciolini parla già di stragi come mezzo di destabilizzazione . È solo una delle tante coincidenze di tutta questa storia. Le indagini in corso - Per le...La notte delleè finita. Fra poco è giorno. E puntuale, alle 8,20 di mattina,ha varcato la soglia del Quirinale. "È una vendetta contro il nuovo" 'Più che una intimidazione sembra una ...

Ciampi, le bombe del ’93 e la paura del golpe politico-mafioso Globalist.it

Il mistero non è mai stato svelato. Ma a crederci non sono solo pochi e accaniti dietrologi. Ma a crederci è stato lo stesso ex presidente: chi c’era davvero dietro le stragi del ’92 e ’93 Quali mani ...La macchina da rubare la trovarono in via Baldinucci, una strada che divide Dergano dalla Bovisa, due quartieri a nord di Milano. Ma c’era un problema: l’auto era nei pressi di una caserma dei Carabin ...