Chukwueze | ‘Al Milan per Osimhen | mi ha detto che è il miglior club d’Italia Idoli Kakà e Robben’ | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 27 luglio 2023) 2023-07-27 20:02:00 Calcio.com riporta quanto segue: Saamuelè ufficialmente un nuovo calciatore del. Queste le sue parole aTv: “”Potete chiamarmi anche Sammy. O Chuku Chuku”. Come hai reagito all’interesse del? “Quando ho saputo che ilmi voleva acquistare ero veramente nervoso (ride, ndr). Poi ho visto i tifosi italiani, i tifosi delche mi mandavano messaggi di venire qui; persone stupende. La mia prima impressione è arrivata ai tifosi, mi hanno fatto venire qui. Il modo in cui continuavano ad inviarmi messaggi, taggandomi, dicendomi di venire qui. È stato veramente ciò che mi ha fatto venire qui perché tutti i messaggi su Instagram erano fantastici, come i tifosi. Questo è quello che mi ha fatto venire qua. Quando il ...