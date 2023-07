Chukwueze | “Al Milan grazie a Osimhen | mi ha consigliato lui Sapete cosa mi ha detto?”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il nuovo acquisto delSamuelrivela che l’attaccante del Napoli Victorlo ha convinto a scegliere i rossoneri. Samuel, nuovo acquisto del, ha svelato di aver ricevuto un consiglio decisivo da Victorper accettare la corte dei rossoneri. Intervistato dai canali ufficiali del club, l’esterno nigeriano ha dichiarato: “L’ultima volta che ci siamo sentitimi ha: ‘Samuel, ilè un bellissimo club. Il miglior club. Non esitare a firmare con loro. Sono fantastici, hanno delle ottime persone e i tifosi sono stupendi’. Gli ho chiesto di dirmi di più a riguardo, di come ci si senta a giocare contro di loro: mi hache i tifosi rossoneri sono incredibili, sono ...

Il nuovo acquisto del Milan Samuel Chukwueze rivela che l'attaccante del Napoli Victor Osimhen lo ha convinto a scegliere i rossoneri