(Di giovedì 27 luglio 2023) Per il, ma lui è vivo e vegeto. È la storia, a tratti pirandelliana, di Pietro Fanticini, 75enne imprenditore in pensione di Reggio Emilia, raccontata dalla stampa locale. "Ho contattato ...

Il mioè disperato perché ha un paziente in meno. Devo ancora capire se l'Inps mi bloccherà la pensione. Spero solo che l'Agenzia delle Entrate smetta di farmi pagare tasse e imposte, visto ......e psicoterpeuta dell'età evolutiva, e scrittore. La sua pagina Facebook è molto seguita ... Sisperanza. Affidamento. Costruzione di un senso di appartenenza alla comunità. Possibilità di ...Ma da ieri pomeriggio, 25 luglio, il piccolo ha potuto riabbracciare coloro chepapà e mamma.dei diritti umani ed in questo caso in primis della continuità affettiva - ha concluso il- ...

Chiama il medico e scopre di essere morto per il Fisco Agenzia ANSA

Per il Fisco è morto, ma lui è vivo e vegeto. È la storia, a tratti pirandelliana, di Pietro Fanticini, 75enne imprenditore in pensione di Reggio Emilia, raccontata dalla stampa locale.La visita alla guardia medica da oggi costerà 20 euro per chi lavora, studia o è in vacanza a Milano ma non è residente in Lombardia. Se poi si chiama il dottore per un controllo a domicilio, la tarif ...