Chi era Robert Oppenheimer | il fisico famoso per la bomba atomica

Leggi su screenworld

(Di giovedì 27 luglio 2023)(1904 – 1967) è stato un celebrestatunitense,e ricordato soprattutto per aver contribuito a costruire la primadella storia durante la Seconda Guerra Mondiale. Una fase cruciale per la sua carriera, che consapevole di quanto aveva creato, ha fatto nascere in lui enormi sensi di colpa per tutto il resto della sua vita. Per descrivere la carriera di JuliusOppnheimer (questo il suo nome completo) si potrebbe iniziare dal contributo negli studi del settore molecolare quando, tra il 1927 e il 1928, insieme altedesco Max Born, pubblicò un saggio su una tecnica che verrà poi conosciuta con il nome di approssimazione di Born-. Il 1928 è stato anche l’anno della ...