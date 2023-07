Chi è Renate Blauel | l’ex moglie di Elton John | “Ho detto dopo che ero gay | lei non lo accettò”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 luglio 2023), originaria di Monaco di Baviera, ha legato il suo nome indissolubilmente a quello del celebre cantante, con cui è stata sposata per quattro anni. I due si incontrarono nel 1983 a Londra mentre la star stava terminando il suo album “Too Low for Zero”. Lavorando nell’ambiente musicale come ingegnere del suono,si unì all’entourage didurante il tour del suo album in Australia. Dapprima amici, divennero poi promessi sposi. La loro unione matrimoniale avvenne il giorno di San Valentino del 1984 a Sidney, quandoaveva 28 anni e36.si sono sposati nel 1984, con una cerimonia in Australia, per poi divorziare ...