Champions League 2023 2024 | Barcellona provvisoriamente ammesso | l’Uefa sospende il processo

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ila prendere parte alle competizioni UEFA per club. Ad annunciarlo è proprio, che in un comunicato ufficiale ha fatto il punto della situazione riguardante il club catalano. I blaugrana non possono però ancora tirare un sospiro di sollievo dato cheha reso noto che in seguito potrà riaprire d’ufficio ilsu ammissione o esclusione, riservandosi di assumere future decisioni. Di seguito la nota integrale: “L’organo di appello UEFA ha preso la seguente decisione in merito all’ammissione dell’FC Barcelona alle competizioni UEFA per club/24. – Il procedimento relativo all’ammissione dell’FC Barcelona alle competizioni UEFA per club ...