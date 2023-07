Champions League 2023 2024 | andata secondo turno | il Bate travolge l’Aris

(Di giovedì 27 luglio 2023) Netto successo delBorisov che nel match dideldi qualificazione dibatte 6-2e ipoteca il passaggio del. Lo Sheriff Tiraspol si impone 1-0 sul Maccabi Haifa, in attesa del ritorno in Israele. Vittoria per 3-2 per il Rakow contro il Qarabag, mentre il Klaksvik, dopo l’impresa del primo, non va oltre lo 0-0 contro l’Hacken. Pareggio per 1-1 tra Ludogorets e Olimpija Ljubljana. I risultati-Aris 6-2 Sheriff Tiraspol-Maccabi Haifa 1-0 Rakow-Qarabag 3-2 Klaksvik-Hacken 0-0 Ludogorets-Oljmpija Ljubljana 1-1 SportFace.

Il Braga è più avanti nella preparazione e si vede visto che i portoghesi devono giocare la prima partita ufficiale l'8 agosto in occasione del terzo turno di. Mourinho dà spazio a ...Nella seconda tranche delle gare d'andata del secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della, l'Aris Limassol dell'ex Verona Stepinski (in gol) blinda il passaggio del turno con il 6 - 2 al Bate. Successo prezioso per lo Sheriff dell'italiano Bordin che batte 1 - 0 il Maccabi ...Commenta per primo Si sono disputate stasera altre sfide valide per l'andata del secondo turno di qualificazione alla2023/24. Questi i risultati: Aris - Bate Borisov 6 - 2 Sheriff Tiraspol - Maccabi Haifa 1 - 0 Rakow - Qarabag 3 - 2 Klaksvik - Hacken 0 - 0 Ludogorets - O. Ljubljana 1 - 1

Champions League, i risultati del 2° turno di qualificazione: vince lo Sheriff di Bordin Sky Sport

In casa Barcellona ancora non passa il rammarico, lo sa bene Ter Stegen. Dall'ultima Champions League, in molti sapranno che non c'è grande simpatia nei ...I risultati delle gare dei preliminari di Champions League giocate nella giornata di oggi. Dieci squadre si sono sfidate nell’andata del turno Si sono disputate tra il pomeriggio e la serata di oggi l ...